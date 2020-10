Coronavirus, il virologo Crisanti: "Un nuovo lockdown a Natale è possibile"

Il virologo Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus in Italia. Queste le sue parole a Rai News: "Via via che i casi sono aumentati, la capacità di contact tracing e fare tamponi diminuisce e si entra in un circolo vizioso che fa aumentare la trasmissione del virus. Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo."