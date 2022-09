Europa League, rinviata la partita Arsenal-PSV: ecco il motivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra tre giorni la Lazio tornerà in campo contro il Midtjylland, presso la MCH Arena, per il secondo turno di Europa League. Giovedì, però, non si svolgeranno tutte le partite previste dal programma originario, dal momento che, come confermato sul proprio sito ufficiale dall'Arsenal, la sfida tra Gunners e PSV Eindhoven è stata rinviata a data da destinarsi. La motivazione di questa decisione, presa dal club, dalla UEFA e la Polizia, sarebbe la mancanza di forze dell'ordine a disposizione per la partita, poiché impegnate in vista del funerale della Regina Elisabetta, il quale si terrà il 19 settembre.