Gossip / La madre di Neymar fidanzata con un 22enne - FOTO

Un gossip scuote il Brasile e la Francia. Nadine Gonçalves, madre di Neymar, ha ufficializzato l'inizio di una nuova relazione. Nulla di male se il nuovo fidanzato non abbia 22 anni. Tiago Ramos, questo il nome del 22 enne, è un modello, gamer e tik toker abbastanza famoso in Brasile. Tra i due sono più di 30 gli anni di differenza con il ragazzo che ha sei anni in meno del talento del Psg. Una relazione che ha cambiato la donna che su Instagram ha postato una foto con lui scivendo: "L'inspiegabile non si spiega, si vive". Tiago e Neymar si sono anche conosciuti, ma l'attaccante della Selecao non ha messo mi piace al post della madre. Chissà se il calciatore sarà d'accordo o ostacolerà questa relazione?

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI JR FA DISCUTERE IN ROMANIA

FELIPE ANDERSON PUO' TORNARE IN ITALIA, MA IL WEST HAM SPARA ALTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE