Inter, clamoroso ad Appiano! Un tifoso regala ad Acerbi un retino: il motivo - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'Inter, battendo in semifinale il Milan, si è conquistata l'accesso alla finale di Champions League contro il Manchester City. In una sfida sulla carta proibitiva, i neroazzurri faranno di tutto per fermare i giocatori di Guardiola, anche usando...un retino. Nella giornata di ieri, infatti, è avvenuto ad Appiano Gentile un episodio molto divertente tra un tifoso e Francesco Acerbi. Il sostenitore neroazzurro, avvicinandosi alla macchina del difensore, gli ha consegnato in mano un retino, aggiungendo: "Questo è per fermare Haalnd. Acchiappalo!" e scatenando le risate di tutti. L'ex giocatore della Lazio ha accettato di buon grado il dono ma, prima di metterlo in macchina, si è accertato: "Sicuro che porti fortuna?".