Moses all'Inter, è ufficiale: arriva in prestito dal Chelsea

UFFICIALE MOSES ALL'INTER - "Victor Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano classe 1990 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione". Si legge così sul sito del club nerazzurro che annuncia l'arrivo di un altro rinforzo nella campagna invernale per Antonio Conte dopo Ashley Young. Queste le prime parole di Moses, in prestito dal Chelsea: "È un onore per me essere qui ed essere un calciatore dell'Inter. Ringrazio tutti per l'accoglienza, non vedo l'ora di iniziare".