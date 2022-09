Napoli, Luciano Spalletti si è operato alla spalla: ecco il motivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Una brutta nottata quella di Luciano Spalletti, che, a Milano, è stato costretto a operarsi alla clavicola. Il tecnico del Napoli, che oggi è intervenuto in conferenza stampa con un vistoso tutore al braccio, si è fatto male alla spalla a causa di una caduta accidentale avvenuta nella giornata di ieri. L'allenatore toscano, comunque, sarà regolarmente in panchina nella sfida di Champions tra i partenopei e il Liverpool che andrà in scena nella serata di domani. Queste le parole di Spalletti sulle sue condizioni fisiche:

"È stata riscontrata la frattura della clavicola, poi tramite i medici ci siamo messi in contatto col nostro riferimento Castagna, a Milano sono stati gentilissimi. 7 ore di viaggio, alle 4 mi hanno atteso, hanno fatto ulteriori accertamenti, alle 11 hanno trovato uno spazio per operarmi, sono uscito alle 3 e mi hanno dimesso alle 7. Tramite un amico sono tornato a Castel Volturno stanotte, è tutto ok, ho saltato solo l'allenamento di ieri, ma ho il mio capitano qui per appoggiarmi. Volevo ringraziare la talpa del training center, ce ne sono di esemplari che vivono per queste cose".