Psg, Jesé vicino alla risoluzione del contratto: è coinvolto in uno scandalo sessuale

Non è certo un buon momento questo per l'attaccante del Paris Saint-Germain Jesé. Il calciatore infatti sta per interrompere anticipatamente il contratto con i francesi che negli ultimi giorni non si è neanche allenato. L'ex Real Madrid deve infatti risolvere alcuni problemi personali, precisamente sarebbe coinvolto in uno scandalo sessuale. Come riporta Cuatro infatti pare che Jesé abbia tradito la sua fidanzata Aurah Ruiz e adesso deve risolvere questa delicata situazione.

SPEZIA - LAZIO SFIDA DA EX PER ACERBI

LAZIO, ANDREAS PERERIRA VUOLE UNA MAGLIA DA TITOLARE

TORNA ALLA HOME