Sampdoria, Lanna: "Io un uomo di Ferrero? Non lo conoscevo nemmeno..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le parole di Ferrero ai microfoni di Secolo XIV, il quale ha ammesso di voler tornare a gestire la Sampdoria una volta scaduta la pena accessoria, è arrivata la replica dell'attuale presidente della Samp ed ex calciatore Marco Lanna. Quest'ultimo, ai medesimi microfoni, ha detto di non aver alcun rapporto con Ferrero:

"Io Massimo Ferrero non lo avevo mai visto né sentito prima: la prima volta è successo a Milano, un mercoledì (il 21 settembre, ndr), quando insieme a tutto il Cda per rispondere a una convocazione da Vidal, perché per legge siamo tenuti a riferire del nostro operato sia al trustee che agli azionisti. Non sono un suo uomo, basta informarsi su come sono entrato nel Cda. Dimissioni? Vorrei precisare che io e il Cda stiamo lavorando esclusivamente per la Sampdoria. Per il bene della Sampdoria. Le dimissioni sono un pensiero che ci ha accompagnato spesso nelle scorse settimane, non le abbiamo rassegnate per un senso di responsabilità, in questo momento creerebbero grandi problemi al club".