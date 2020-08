Serie B, Nesta sfida il Pordenone: in palio c’è la finale play off

È il momento della verità per il Frosinone di Alessandro Nesta. Questa sera, alle 21:00, c’è la sfida contro il Pordenone che vale l’accesso alla finale play off. Chi vince affronterà in finale il Chievo che ieri ha battuto lo Spezia anche grazie al gol dell’ex laziale Djordjevic. Allo stadio Benito Stirpe, i ciociari affrontano una delle squadre rivelazione di questa Serie B. Il Pordenone, infatti, da neopromossa sta rincorrendo il sogno promozione Serie A dopo un solo anno nella serie cadetta.

