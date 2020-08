Due ex Lazio nello staff di Pirlo alla Juve: ecco chi sono

CON PIRLO DUE EX LAZIO - Pirlo si è preso la guida della Juventus, in una settimana è passato dall'Under 23 alla prima squadra, ha bruciato le tappe in un lampo diventando la scommessa più grande del campionato, quella con gli occhi puntati addosso. Ha il sostegno del club, avrà anche l'aiuto di alcuni collaboratori di fiducia tra cui due ex Lazio: come riporta la rassegna di Radiosei, Baronio sarà il vice e anche Alessandro Matri, ex compagno di squadra alla Juve, potrebbe essere inserito nello staff.

