Juve, Pirlo nuovo allenatore. Gattuso non ci gira intorno: "Sono ca**i suoi"

La Juve ha scelto Andrea Pirlo per rimpiazzare Maurizio Sarri. Al termine della gara contro il Barcellona, anche l'allenatore del Napoli Rino Gattuso è stato interrogato sulla nuova esperienza dell'ex compagno di squadra: "Sono ca**i suoi... - la battuta ai microfoni di SkySport - Se sei stato un grande giocatore non è detto che sarai un grande tecnico. Serve tanto lavoro, dormi poco. Non è così semplice".