UFFICIALE - Varane è un nuovo giocatore del Manchester United: il comunicato

Raphael Varane è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Il difensore francese si trasferisce al club inglese per una cifra di 50 milioni di euro. L'ex Real Madrid completerà il reparto difensivo insieme a Harry Maguire. Il classe 1993 è atteso in Inghilterra nelle prossime 48 ore. A rendere nota l'ufficialità della trattativa è lo stesso club attraverso un comunicato sui propri canali: "Il Manchester United è lieto di annunciare di aver trovato un accordo con il Real Madrid per il trasferimento del calciatore Raphael Varane, vincitore del Mondiale 2018 in Russia con la Francia. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche ed è pronto per unirsi alla squadra".

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ️️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021