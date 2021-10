Lazio in ritiro a Formello. La società ha deciso di blindare la squadra nel centro sportivo per preparare la settimana di impegni tra la Fiorentina e la trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Ad anticipare la notizia era stato il capitano biancoceleste, Ciro Immobile: "La società ha deciso per il ritiro quindi questo tempo lo sfrutteremo insieme”.