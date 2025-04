Bodo/Glimt-Lazio, partita a rischio rinvio? Il punto della situazione - VIDEO

Si è svegliata completamente imbiancata la città di Bodo questa mattina. Decisamente di più rispetto a ieri. La notte che ci siamo messi alle spalle è stata caratterizzata da nevicate a intermittenza che, all'alba, si sono trasformate in una forte bufera di neve e vento che ha caratterizzato tutta la mattinata fino a questo momento. La neve scesa copiosamente per le strade della città norvegese la rendono impraticabile e aumentano le perplessità sulla regolarità della partita in programma questa sera tra il Bodo/Glimt e la Lazio. Ma realmente possiamo parlare di sfida a rischio?

Alle 10.30 la Uefa si riunirà con i due club e con le autorità locali per fare il punto della situazione. Da lì verrà presa una decisione definitiva o, al massimo, rimandata alle ore seguenti. Le sensazioni, però, sono positive. La Lazio sarebbe stata rassicurata e le previsioni dicono che intorno alle 14.00 la situazione metereologica dovrebbe migliorare, con un rallentamento - se non una frenata - della copiosa nevicata che ha caratterizzato le prime ore del mattino. La situazione andrebbe, quindi, valutata nelle ore seguenti con la consapevolezza che le condizioni attuali renderebbero impraticabile l'Aspmyra Stadion (comunque dotato di un sistema di riscaldamento interno), ma con decisamente più speranze se dovesse registrarsi - come sembra dalle 14.00 in poi - un netto miglioramento.

