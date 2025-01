Calciomercato Lazio | Baroni aspetta rinforzi: da Fazzini a Payero, il punto

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il caos dopo la tempesta. La fine della telenovela Casadei ha lasciato a Formello strascichi pesanti. Lotito e Fabiani erano convinti di portare a casa il sì del giocatore e del Chelsea e concludere positivamente la trattativa, l'ennesimo colpo di scena avvenuto tra ieri sera e stamattina ha sconvolto i piani della Lazio. La pista Casadei era stata mollata già stamattina, nessuna intenzione di partecipare a ulteriori aste col Torino che alla fine ha preso Casadei per 15 milioni e una percentuale sulla futura rivendita del 25%. La Lazio s'era fermata a 13 milioni, non ha voluto rilanciare. Casadei granata e ora? Baroni si ritrova senza rinforzi e siamo ormai a 72 ore dalla fine del mercato. I biancocelesti si sono presentati in Portogallo con Gila prima e Pedro poi a fare da mediani, perché con Rovella, Guendouzi e Vecino fuori il centrocampo è completamente sguarnito, se non per un Dele-Bashiru che in quel ruolo ancora fatica. Servirebbe un innesto, anzi serviva un innesto già da un po'. La Lazio aveva riversato sforzi e speranze su Casadei, si è ritrovata spiazzata, si deve riorganizzare in fretta. Nelle prossime ore potrebbero andare in scena nuovi contatti per Jacopo Fazzini che era il primo nome indicato da Marco Baroni.

IDEE E PROBLEMA LISTA - L'Empoli aveva detto no, a inizio mese, alla formula proposta dalla Lazio, di un pagamento posticipato nel tempo, Corsi voleva almeno una parte del compenso subito. Chissà se ora il patron toscano potrà aprire a nuove soluzioni. Fazzini è un 2003, non occuperebbe posti in lista, così come Reda Belahyane (classe 2004) che però al momento pare più defilato. Il Bologna aveva proposto lo scambio Tchaouna-Fabbian (altro 2003), la Lazio in quelle ore era focalizzata su Casadei e aveva chiuso. Poi s'è fatto male Ferguson e oraFabbian potrebbe rimanere in Emilia. Da Roma è andato via Castrovilli, ha liberato un posto in lista, posto che la Lazio vorrebbe riservare a Elseid Hysaj che in questi mesi è stato professionista esemplare e giocatore importante quando chiamato in causa. In giornata ci sono stati contatti con l'Udinese per Martin Payero che però di anni ne ha 26 e quindi deve aver riservato uno slot nella lista Serie A. I friulani sono disposti a parlare di uno scambio (con conguaglio a loro favore) con Toma Basic. Ma per far entrare Payero servirebbe tagliare di nuovo Hysaj o lavorare alla cessione di Luca Pellegrini che, però, finora non ha mai aperto a un addio e ha fatto intendere al club di voler rimanere.