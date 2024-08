Calciomercato Lazio | Cherki pista concreta per la trequarti: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio in entrata si muoverà ancora. La società biancoceleste è al lavoro per individuare il profilo perfetto per rinforzare il reparto offensivo, garantendo sulla trequarti e sugli esterni ulteriore qualità e dinamicità. Nelle ultime ore sono tanti i nomi accostati, con particolare riferimento a quelli di Federico Chiesa e Vitor Roque, in uscita rispettivamente dalla Juve e dal Barcellona. Profili interessanti, ma che richiedono uno sforzo economico non indifferente tanto per l'ingaggio, quanto per il cartellino e che per il momento sembrerebbero esser stati archiviati. La Lazio, infatti, ha continuato a guardarsi intorno e - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - nella sua costante ricerca avrebbe individuato in Rayan Cherki il suo profilo ideale.

UN'OCCASIONE D'ORO - Il trequartista franco-algerino è in rotta di collisione con il Lione, club che ne detiene il cartellino. Il contratto in scadenza nel 2025 lo rende un profilo appetibile, dimezzandone il valore. Nell'ultima stagione si è messo in mostra giocando 39 partite, realizzando 3 gol e servendo 9 assist. Numeri che ricordano in qualche modo quelli di Luis Alberto. Classe 2003, a soli 20 anni vanta già 141 presenze con la maglia dell'OL, durante le quali ha trovato in 17 occasioni la via della rete e servito 25 assist ai compagni. Attualmente impegnato alle Olimpiadi con la Francia U-23, il 9 agosto alle 18.00 affronterà la Spagna nella finale per l'oro. Viene considerato uno dei grandi prospetti del calcio francese e per molti rappresenta un'occasione d'oro sul mercato con il suo prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.

LA CONCORRENZA - La Lazio, però, non sarebbe l'unica ad averlo messo nel mirino. Negli scorsi giorni, infatti, si era parlato anche di un possibile interessamento del Borussia Dortmund - che ora sembrerebbe essersi arginato - e soprattutto del Lipsia. Il club tedesco ha trovato l'accordo con il Barcellona per la cessione di Dani Olmo, parte dei soldi verranno reinvestiti per il riscatto di Xavi Simons dal Psg, ma dalla Germania sono sicuri che faranno ancora qualcosa sulla trequarti e il profilo di Cherki potrebbe essere l'ideale per aprire un nuovo ciclo a centrocampo. Da Formello, però, sono pronti a insistere. La Lazio guarda con grande interesse e ammirazione al trequartista e la sua, stando a quanto ci risulta, sarebbe una pista da seguire con particolare attenzione.

