Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "I biancocelesti pensano a Chiesa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Una vera e propria bomba di mercato quella lanciata questa mattina dall'edizione odierna de Il Messaggero. Il quotidiano parla di un interesse della Lazio per Federico Chiesa. Dopo le parole di Thiago Motta sembra chiaro che la Juventus voglia cedere il calciatore, in scadenza nel 2025. Anche i biancocelesti sarebbero sulle tracce dell'esterno. Baroni ha chiesto un esterno e, nonostante le priorità siano le uscite, la società sta intavolando delle trattative. Non è ancora il caso di Chiesa per cui la Juventus sta abbassando le pretese iniziali. I bianconeri erano partiti da 25-30 milioni, ma alla fine il calciatore potrebbe muoversi per molto meno.

Sarebbe un colpo top per la Serie A e un segnale importante anche per l'ambiente considerando il clima di contestazione nei confronti di Lotito e lo sconforto dopo gli addii di Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson e Kamada. Al momento si sono interessati a Chiesa alcuni club di Premier League, Chelsea e Tottenham, ma soprattutto Roma e Napoli in Italia, senza mai affondare il colpo. La Lazio dopo averci provato per Greenwood e Vitor Roque è pronta a ripetersi per Chiesa, spalmando in almeno quattro anni un ingaggio che alla Juve tocca quota 6 milioni, scendendo attorno ai 4 bonus compresi. È questo il vero scoglio della trattativa assieme alla volontà del calciatore di giocare la Champions League, ma il sogno di mezza estate c'è eccome.

Pubblicato il 5/08