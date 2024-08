Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Il Barça ha bisogno di soldi. E Vitor Roque..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Barcellona si muove lentamente in sede di mercato. Nonostante in queste ore sia a un passo dal chiudere il colpo Dani Olmo dal Lipsia, il club blaugrana ha forte necessità di introiti per poter mettere a disposizione di Flick una squadra competitiva su ogni fronte. Nessun acquisto ufficializzato fino a oggi con il trequartista iberico che rappresenterà un'eccezione, per quanto valida. Eppure, prima dell'inizio della sessione estiva i piani societari erano illuminanti. L'obiettivo di Deco, d.s. del Barcellona, era quello di rinforzare prima di tutto il reparto offensivo, mettendo a segno anche il colpo Nico Williams dall'Athletic Bilbao. Un sogno realizzabile, ma che in questo momento può solamente essere rimandato. Dalla Spagna, i portali evidenziano con forza e continuità la scarsa disponibilità economica del Barça, sottolineando la necessità di cedere per far cassa.

VITOR ROQUE E LA LAZIO - In questo scenario, nella lunga lista di esuberi, rientra anche un calciatore cercato con molta insistenza dalla Lazio. Vitor Roque sembrerebbe essere il classe 2005 che da Formello sognano, un talento cristallino finito fuori rosa dopo l'addio di Xavi e l'arrivo al suo posto di Flick. I blaugrana sono d'accordo nel lasciarlo partire, ma solo a patto di non mettere a segno una pesante minusvalenza dopo averlo pagato, neanche un anno fa, più di 30 milioni di euro. L'alternativa è quella rappresentata da un prestito secco, magari oneroso, che permetta all'attaccante brasiliano di mettere in mostra tutte le sue qualità e tornare allo Joan Gamper più forte e maturo. Anche in questo caso si parla di un piano ambizioso, attuabile però solo da chi ha potere economico di trattativa.

ROQUE VUOLE LA CAPITALE - La situazione del Barcellona, però, è molto delicata e il continuare a tirare la corda sul futuro di Roque rischia di ritorcersi contro, perdendo anche quella possibilità di incassare dei soldi dalla sua cessione rappresentata, per il momento, solo dalla Lazio e dall'Al Hilal, con quest'ultima che ha però già incassato il secco 'no' del calciatore. Per Roque, d'altronde, la priorità la hanno i biancocelesti, come scrivevano ieri dalla Spagna e hanno confermato oggi dall'Italia. Il brasiliano ha come obiettivo quello di trasferirsi a Roma e vuole farlo a titolo definitivo, dopo esser rimasto deluso per l'esclusione di Flick.