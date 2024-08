Calciomercato Lazio | Vitor Roque aspetta Fabiani: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Vitor Roque dal Barcellona alla Lazio. Se prima l'operazione appariva impossibile, un piccolo spiraglio di possibilità si è aperto ieri dopo che il crack brasiliano classe 2005 avrebbe deciso di dare la priorità ai biancocelesti. Nell’Athletico Paranaense si muoveva da centravanti, a Barcellona come ala perché di punta c’è Lewandowski. In questo scenario, Baroni aspetta un’ala pura come vice Zaccagni.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Barcellona chiede 40 milioni di euro e non sta valutando la cessione in prestito. La Lazio dalla sua parte avrebbe avanzato un'offerta di circa 20 milioni per il 50% del cartellino di Vitor Roque: dai blaugrana un secco "no". Come sottolinea il quotidiano però, dalla Lazio non arrivano conferme, e sembrerebbe che il giocatore stia sperando in una chiamata dei biancocelesti.

A gennaio era stato comprato dall’Athletico Paranaense per 30 milioni (più 30 di bonus) ed era stato blindato con una clausola da capogiro da 500 milioni. Al Barcellona però non ha convinto, dettato anche dalla presenza di Rapinha, Lewandowski e Yamal che sono insuperabili e hanno portato a Vitor Roque a giocare solo 14 partite di Liga di cui 2 da titolare. Il problema è legato ai tesseramenti, il Barcellona non prevede alcun prestito a seguito dei vincoli imposti dalla Liga in tema di fair play finanziario. Sul fronte concorrenza ci sono anche Betis, Valencia e Porto e l’Al-Hilal a cui il brasiliano ha detto no.