Calciomercato Lazio, confermata l'idea Zinchenko: la situazione

La Lazio valuta un innesto a sinistra, è uno dei temi su cui si sono scontrati Lotito e Tare. Il presidente vorrebbe un rinforzo, il ds temporeggia, vuole aspettare risposte da Lulic e valutare. Le vedute non combaciano perfettamente, lo scontro avvenuto lunedì trova conferme, anche se per ora non sembrano esserci margini per una rottura definitiva. Lotito è deluso dall’andamento della squadra, dal mercato di questa stagione, ma anche di quelle passate: ha speso quasi 50 milioni per giocatori che non stanno dando - o non hanno dato - nulla alla causa come Vavro, Muriqi, Berisha, Durmisi. Deluso perché viene sempre indicato come la causa di tutti i mali biancocelesti, mentre da mesi aveva delegato tutto a tecnico e ds. Ora Lotito vuole avere più voce in capitolo, anche sul mercato. Sarà così a gennaio. Il patron vuole un esterno, considera quello il settore più sguarnito e debole della Lazio. Nelle ultime ore ha preso quota l’idea Zinchenko. L’ ucraino è fuori dal progetto tecnico di Guardiola, in questa stagione ha giocato solo 102’, s’è rivisto titolare domenica contro il Chelsea a causa dell’emergenza covid che ha colpito il City. Ha giocato bene, è una sicurezza.

CIFRE - Zinchenko è un jolly, è stato reinventato terzino da Pep, nasce esterno offensivo, ha tecnica e velocità, è un giocatore di assoluto livello. Ha appena compiuto 24 anni, è giovane, ma non è un under, ci sarebbe bisogno di rinunciare a Lulic per fargli posto in lista. È stato proposto da intermediari, cerca una sistemazione, una squadra dove possa giocare con continuità, anche per presentarsi bene a Euro 2021. La Lazio ci sta pensando, piace a tutti, da Tare a Inzaghi, è un’idea. Non ci sono stati contatti con il City. Dall’Inghilterra fanno sapere che una cessione è possibile, anche in prestito (oneroso) con diritto di riscatto, ma che la valutazione s’aggira sui 20 milioni. Un scoglio non da poco. Soldi ce ne sono pochi, il mercato è in contrazione, non è semplice pensare di spendere una simile cifra. Il giocatore percepisce quasi 2 milioni a stagione, il tema ingaggio non rappresenta un ostacolo. La Lazio riflette, bisogna attendere per capire se da semplice idea, Zinchenko possa trasformarsi in pista concreta di mercato. Molto dipenderà anche da Lotito.

