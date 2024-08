Calciomercato Lazio, Dia in chiusura: a centrocampo all in su Folorunsho

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Affare in chiusura tra Lazio e Salernitana per Boulaye Dia. L'attaccante franco-senegalese è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Accordo trovato tra i due club, sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Manca quello tra la società capitolina e l'entourage del calciatore. L'offerta per il contratto è di 1,2 milioni all'anno, gli agenti chiedono qualcosa in più e va trovata la quadra sulla questione commissioni. Si procede con fiducia e ottimismo, la Lazio conta di chiudere l'operazione già nelle prossime ore per regalare a Baroni una nuova soluzione offensiva. A Salerno dovrebbe trasferirsi Diego Gonzalez. Ve lo avevamo raccontato in esclusiva qualche settimana fa. Il classe 2003 paraguayano vestirà granata con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma con l'opzione di controriscatto per i biancocelesti.

A centrocampo tutto su Folorunsho. E' il profilo scelto dalla Lazio per rinforzare la mediana aggiungendo muscoli e dinamismo. Il Napoli lo deve cedere per sbloccare il mercato in entrata a Conte, Lotito è pronto ad entrare in azione. La Lazio lo sta trattando seriamente. Per costi di cartellino, per l'ingaggio e per un discorso di liste, è la pista più comoda. La richiesta di De Laurentiis è di 12 milioni più bonus, ma si accontenta anche di 12 bonus compresi. La base fissa, però, deve essere non inferiore ai 10. per il calciatore ex Verona e Bari pronto un contratto da circa 1,3 milioni. A Napoli guadagna poco più di un milione di euro dopo il rinnovo di poche settimane fa. Nuovi contatti previsti in queste ore tra i due club per avvicinarsi su cifre e formula, non è detto si tratti di un trasferimento a titolo definitivo.

