Calciomercato Lazio | Folorunsho, beffa lista evitata? Cosa dice il regolamento

Sembrava una beffa, a meno di cavilli e normative note agli esperti di diritto sportivo che ogni club ha tra le proprie fila. Micheal Folorunsho sembrava non poter rientrare nelle liste per la Serie A come prodotto del vivaio della Lazio. Il calciatore non ha completato i 36 mesi richiesti per esser considerato un calciatore del vivaio, fermandosi a 34 e qualche giorno. Il centrocampista, però, ha giocato con la Lazio nelle stagioni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 tra Allievi e Primavera, e le regole della FIGC prevedono che per «"calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima data ufficiale e l’ultima data ufficiale del campionato di Serie A, senza considerare anticipi, posticipi e/o rinvii di gare ».

Proprio le ultime frasi del regolamento fanno tutta la differenza del caso. Se i giorni sono un problema per il primo parametro, non lo sonoper il secondo. La parte riguardante le stagioni sportive, infatti, parla delle giornate dalla prima alla 38esima di Serie A. Il calendario sorride alla Lazio in questo caso. Le aquile hanno tesserato l'ex Savio nel 2014 precisamente il 31 agosto, proprio nello stesso giorno in cui il campionato di Serie A 2014/2015 prese il via. Una specifica, un cavillo, una postilla insomma chiamatela come volete ma che rende il calciatore assolutamente inseribile nella lista anche per il campionato. Nessun problema, invece, per quanto riguarda Coppa Italia ed Europa League. Qualora non fosse stato possibile inserirlo, la Lazio avrebbe comunque potuto acquistare il giocare facendogli spazio nella casella degli over 22 magari rinunciando a Hysaj o Isaksen. Il calendario e la buona sorte, in questo caso, vengono incontro alla Lazio.

