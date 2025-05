Calciomercato Lazio | In estate torna il "10"? E intanto arrivano proposte...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano cinque partite alla fine della stagione, poi sarà tempo di bilanci e di mercato. Molti dei calciatori attualmente in rosa sono in bilico, ma di fatto nessuno è certo di rimanere, dipenderà dalle offerte che arriveranno, stavolta l’indirizzo della società sembra quello di non voler dire no a prescindere a eventuali proposte. Non è scontato nemmeno il futuro di Marco Baroni, per ora la Lazio non sta sondando altri tecnici, con l’attuale allenatore c’è un contratto in essere fino al 2026, ma poi a fine campionato ci si siederà al tavolo e si farà un bilancio della stagione, solo allora si capirà se ci sarà totale convergenza per andare avanti insieme. Ma se dovesse rimanere Baroni, l’idea è quella di andare avanti con il 4-2-3-1, ma con alcuni accorgimenti. Nelle idee del club ci sarebbe anche quella di piazzare dietro alla punta un giocatore diverso da Dia, meno offensivo, più tecnico e di raccordo con il centrocampo.

PROPOSTE - Il futuro del senegalese dipenderà dal mercato, se arriveranno proposte da 12-13 milioni partirà, al suo posto un trequartista puro. Per ora nessuna trattativa in piedi, questo va chiarito, troppe questioni ancora in ballo per fare un casting e decidere su chi puntare. In questa fase, però, arrivano proposte sul tavolo della Lazio, tra queste quella di Christoph Baumgartner, classe ‘99, centrocampista offensivo del Lipsia e della nazionale austriaca, è reduce da una stagione in chiaro scuro, come tutto il Lipsia, ha messo insieme comunque 41 presenze, di cui 25 da titolare e cinque gol. Baumgartner era arrivato al Lipsia due anni fa dall’Hoffenheim, era stato pagato circa 25 milioni, oggi la valutazione è scesa, si attesta sui 15-18 milioni, comunque tanti. È gestito dalla You First, la stessa agenzia che per anni ha curato gli interessi di giocatori di casa a Formello come Luis Alberto e Raul Moro e con cui a gennaio c’era stato un approccio per Kike Salas del Siviglia. Baumgartner è stato proposto, per ora nulla di più, troppe incognite nel futuro della Lazio per definire le strategie, soprattutto nel reparto offensivo.

