Calciomercato Lazio, intreccio Luis Alberto - Ilic: accordo tra Lotito e Setti

La Lazio vuole completare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico, che è tornato a parlare e ha mostrato grande soddisfazione per l'operato della società, aspetta la chiusura della trattativa per Ivan Provedel per poi puntare tutto sul terzino sinistro. In tutto ciò va chiarita la posizione di Luis Alberto, che ha espresso il desiderio di tornare in Spagna, più precisamente al Siviglia: la Lazio si è tutelata e ha bloccato Ivan Ilic dell'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione tra i due presidenti Claudio Lotito e Maurizio Setti c'è un accordo per tenere bloccato il serbo classe 2001 per altri dieci giorni, fino al weekend della prima giornata di campionato. A Ilic si è interessato il Torino e anche alcune squadre della Premier League e della Bundesliga, ma fino a metà agosto la Lazio avrà la precedenza su tutte.

Pubblicato il 04/08 alle 23.20