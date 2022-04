Calciomercato Lazio, Lotito e Raiola a Formello: gli ultimi aggiornamenti su Romagnoli

Giornata cruciale per il futuro del difensore che si svincolerà dal Milan a giugno. I biancocelesti vorrebbero regalarlo a Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

AGGIORNAMENTO 17:15 - Claudio Lotito è arrivato a Formello. Il patron biancoceleste ha raggiunto il quartier generale dei capitolini e sta incontrando l'entourage del centrale che si svincolerà dal Milan. Tanta la voglia di entrambe le parti di provare a chiudere e si spera che si possa arrivare a un accordo

Alessio Romagnoli alla Lazio, può essere una giornata di svolta. L'entourage del giocatore e la società si stanno riunendo per cercare di trovare un'intesa. Il difensore, in scadenza a giugno con il Milan, è allettato dalla possibilità di vestire la maglia della squadra per la quale ha sempre fatto il tifo. Ma bisogna trovare la quadra sull'ingaggio. La Lazio offre un quinquennale e un ingaggio da circa 3 milioni a stagione, serve uno sforzo ulteriore. Come riferisce Damiano "Er Faina" è in corso in questi minuti l'incontro tra la Lazio e Raiola per lavorare a un compromesso e assicurare a Sarri il primo rinforzo in vista della prossima stagione.