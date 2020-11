Crotone - Lazio a rischio, alle 13.30 il sopralluogo: decide il Comune

AGGIORNAMENTO ORE 13.25 - Alle 13.30, dunque a un'ora e mezza dall'inizio della partita, è stato fatto un sopralluogo dei delegati della Lega Serie A allo stadio per capire se si può giocare. Preoccupa il forte vento, oltre alle condizioni tragiche fuori l'impianto dove è tutto allagato. Sembra che Lazio e Crotone stiano spingendo per giocare, ma sarà il Comune, proprietario dello stadio Ezio Scida, a decidere.

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - È in corso, in Prefettura a Crotone, una riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi per fare il punto della situazione riguardo l'emergenza derivata dalla alluvione causata dalla pioggia caduta durante la notte a Crotone e nella provincia. Preoccupa soprattutto il forte vento di Burrasca che potrebbe creare qualche problema alla copertura dello stadio. Come vi avevamo anticipato, il Centro Coordinamento soccorsi deve anche valutare che per l'emergenza in corso molte forze dell'ordine sono impegnate nei soccorsi.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - Nonostante il forte temporale che si è abbattuto questa notte e in mattinata nella zona di Crotone, il campo dell'Ezio Scida è in ottime condizioni. Sin qui, il manto erboso ha retto molto bene.

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 - A cinque ore dal fischio d'inizio della gara, il club rossoblù ha diramato un comunicato, rivolgendosi direttamente agli organi di stampa.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 - Per ora la gara confermata, ma il rischio del rinvio è concreto perché la Protezione civile regionale parla di allerta rossa. Ma se ne saprà di più intorno alle 10.30 quando in Prefettura si terrà una riunione tecnica operativa.

AGGIORNAMENTO ORE 9.50 - Il sindaco della città Vincenzo Voce si è rivolto ai cittadini, invitandoli a rimanere in casa per sicurezza e per non ostacolare le squadre di soccorso (QUI L'ARTICOLO COMPLETO).

AGGIORNAMENTO ORE 9.10 - Il ds del Crotone Ursino, intervenuto ai nostri microfoni, ha chiarito la situazione relativa al maltempo: “Non ho avuto ancora indicazioni, ma da quello che sappiamo la partita si fa”.

La gara tra Crotone e Lazio, in programma questo pomeriggio allo stadio Ezio Scida è a forte rischio. Il motivo sta nelle forti piogge che, nella notte, si sono abbattute sulla Calabria causando diversi allagamenti. E la situazione non migliorerà nelle prossime ore, anzi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse per l'intera giornata. Allerta rossa per la provincia di Crotone, gialla sul resto della regione.

