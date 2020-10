Diretta calciomercato Lazio, ultimo giorno: due biancocelesti alla Salernitana, Hoedt ufficiale

La diretta dell'ultimo giorno di calciomercato direttamente dalla sede delle trattative. Segui il nostro live...

Sono le ultime ore di calciomercato estivo. Questa sessione, condizionata anch’essa dal Coronavirus, chiude ufficialmente oggi alle ore 20. Pochi giri di orologio e le squadre diranno stop alle trattative. In casa Lazio il capitolo entrate sembra chiuso ormai da tempo. Va ufficializzato ancora Wesley Hoedt, a Roma da dieci giorni, ma che non ha svolto le visite mediche del caso. Da quanto filtra, nonostante l’emergenza, non arriverà nessun altro difensore. Salvo colpi di scena dell’ultima ora.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50 - Wesley Hoedt è ufficialmente un calciatore della Lazio. Il contratto è stato depositato, lo si apprende dal sito della Lega.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - Importanti passi in avanti della Lazio nel mercato in uscita. Sembra essere praticamente cosa fatta il passaggio di André Anderson e Adamonis alla Salernitana. Leggera apertura per Kiyine, ma il trasferimento appare per il momento complicato.

AGGIORNAMENTO ORE 11.25 - Verso il ritorno a Salerno Marius Adamonis, superato da Alia come terzo portiere della Lazio. Il ds Fabiani e Lotito avrebbero già raggiunto l'accordo, mancherebbe solo il sì del giocatore. Non è escluso, infine, un nuovo trasferimento in granata per Sofian Kiyine: l'agente non ha chiuso le porte all'operazione.

CAPITOLO USCITE - Il ds Tare lavora sulle uscite: Adekanye e Durmisi dovrebbero andare al Cadice. In uscita c’è anche Lukaku, che non rientra più nei piani di Simone Inzaghi. Al momento non ci sono offerte, possibili chiamate all’ultimo da qualche squadra estera. Da piazzare anche gli esuberi André Anderson, Kiyine e Di Gennaro. Il primo potrebbe ritornare alla Salernitana, gli altri, senza offerte, sono destinati a rimanere a Formello da fuori rosa.