Calciomercato Lazio, l'agente di Kiyine: "Futuro? Non c'è nulla di certo. E sul ritorno a Salerno..."

A qualche ora dal termine della finestra di calciomercato, il futuro di Sofian Kiyine è in bilico tra Lazio e Salernitana. Il destino del centrocampista marocchino, valutato da Simone Inzaghi nel corso della preparazione pre-campionato, è ancora incerto. Autore di 11 reti e tre assist nelle 36 presenze collezionate in maglia granata nella scorsa stagione, il classe '97 ha conquistato i tifosi, che sperano di poterlo riabbracciare. Il suo agente, Luigi Malagnini, intervenuto ai microfoni di TuttoSalernitana, non ha chiuso le porte a un eventuale nuovo trasferimento in Campania: "Futuro? Vediamo. Ci stiamo lavorando in queste ore, per ora non possiamo dire nulla di certo. Se dipende più dalla Lazio o dalla Salernitana? Vediamo".

