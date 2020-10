Fares, dall'esordio con la Lazio alla nazionale: convocato con l'Algeria

LAZIO, FARES CONVOCATO - Un esordio improvviso arrivato quando Marusic ha alzato la mano, si è buttato a terra e ha chiesto il cambio per una distorsione alla caviglia. Fares nemmeno si stava scaldando, è entrato a freddo e ha debuttato con la maglia della Lazio. L'emozione della prima è andata, ora per 'Momo' è tempo di nazionale: l'Algeria l'ha convocato per le sfide amichevoli contro Nigeria e Messico in programma il 9 e il 13 ottobre. L'annuncio è arrivato sul profilo Instagram ufficiale della nazionale.

