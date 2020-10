Lazio - Inter, il dottor Rodia: "Ecco cosa hanno Marusic, Bastos e Radu"

Lazio - Inter finisce 1-1, ma non mancano le emozioni: due cartellini rossi (uno per parte) e tanta sofferenza per i ragazzi di Inzaghi che riescono a strappare un punto fondamentale per il morale e la classifica. Durante la gara i biancocelesti hanno perso per infortunio tre giocatori in difesa (Marusic, Bastos e Radu). Al termine della gara il dottor Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto: "Dal primo esame Marusic ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia, mentre c'è stato un trauma distrattivo per gli altri due: Bastos all'adduttore e Radu al flessore. Seguiranno altri esami, nel mentre però abbiamo già iniziato le cure. Correa ha recuperato pienamente dal problema alla colonna vertebrale. Il numero 26 si credeva fosse ok, lui stesso ha dato la disponibilità per la partita di oggi. Patric aveva solo crampi, già in campo gli abbiamo dato degli integratori".