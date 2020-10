DIRETTA - Calciomercato delle altre, ufficiale Darmian-Inter. La Juve chiude per Chiesa

AGGIORNAMENTO ORE 12.05 - Non si ferma la Fiorentina: depositato in Lega il contratto di Lucas Martinez Quarta, che arriva a titolo definitivo. Il Parma, nel mentre, ha piazzato un colpo importante per rinforzare la rosa a disposizione di Liverani: dal Nizza arriva Wylan Cyprien.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - La Fiorentina mette a segno un altro colpo sulla fascia sinistra: il vice di Biraghi è Antonio Barreca che arriva dal Monaco. Visite mediche in corso e poi firma.

AGGIORNAMENTO ORE 11.33 - Nikola Kalinic sarà presto un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Dopo l'esperienza non fortunata alla Roma l'attaccante è atteso nelle prossime ore a Verona per le visite mediche e la firma sul contratto. Kalinic lascia l'Atletico Madrid a titolo definitivo: firmerà un biennale.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - L'Inter ha appena depositato il contratto per il prestito di Matteo Darmian. È ufficiale dunque il trasferimento a titolo temporaneo del terzino ex Manchester United alla corte di Antonio Conte, il quale aggiunge un esterno utilizzabile su entrambe le fasce alla propria rosa. "Matteo Darmian - si legge - è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo".

Ultimo giorno di calciomercato, il gong finale suonerà alle 20 di questo 5 ottobre e decreterà la chiusura della finestra estiva. Queste ultime ore sono dominate dal passaggio di Federico Chiesa alla Juventus: accordo con la Fiorentina trovato nella notte, prestito biennale con diritto di riscatto che prevede un pagamento rateizzato di 50 milioni di euro. La viola quindi si prepara alle contromosse: su tutte l'ingaggio di Callejon, entrato anche in orbita Lazio nelle ultime settimane, ma non è escluso il colpo Milik. Il Milan cerca un centrale - primo indiziato Kabak dello Schalke - e si prepara a mandare Laxalt in prestito al Celtic, mentre l'Inter lavora per un ritorno di Moses e per piazzare Joao Mario e Nainggolan. La Roma compie gli ultimi tentativi per riportare Smalling in giallorosso e nel frattempo l'ex Kalinic sembra pronto a tornare in Italia destinazione Hellas Verona, che avrebbe trovato un accordo per il trasferimento definitivo con l'Atletico Madrid. La Sampdoria punta Asamoah per la fascia destra, in uscita dall'Inter a zero, mentre il Sassuolo pesca in Ligue1 e trova Maxime Lopez, regista del Marsiglia che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.