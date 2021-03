DIRETTA - Juventus - Lazio, all'Allianz Stadium è tutto pronto per il match!

Serie A TIM 2019-2020, 26ª giornata

Juventus - Lazio

Sabato 6 marzo, ore 20.45

Allianz Stadium di Torino

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, G. Pereira, Patric, Musacchio, Akpa Akpro, Parolo, Escalante, Cataldi, A. Pereira, Shehu, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Dragusin, De Marino, Arthur, McKennie, Di Pardo, Fagioli, Peeters, Ake, Ronaldo. All.: Andrea Pirlo.

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

Ammoniti:

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Juventus e Lazio, valida per la 26esima giornata di Serie A. Dopo la doppia sconfitta contro Bayern e Bologna, e la gara non disputata col Torino, gli uomini di Inzaghi sono chiamati a tornare a fare qualche punto per poter lottare fino alla fine per i posti validi per la Champions. Per gli uomini di Pirlo, al terzo posto in classifica insieme all'Atalanta, diventa decisiva per la corsa scudetto la sfida di questa sera. In vista c'è il ritorno della sfida Champions contro il Porto, in programma martedì 9 marzo. Presenti, dunque, tutti gli elementi per rendere la sfida dell'Allianz un vero spettacolo!

Serie A, l'Udinese conquista tre punti: cade il Sassuolo alla Dacia Arena

Zoff: "Oggi partita delicata per la Lazio, ma può mettere in crisi chiunque"

TORNA ALLA HOMEPAGE