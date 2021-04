DIRETTA - Lazio - Benevento, all'Olimpico è tutto pronto per il fischio d'inizio del match!

Serie A 2020-2021, 31ª giornata

Lazio - Benevento

Domenica 18 aprile 2021, ore 15:00

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Lulic, Pereira, Muriqi. All.: Massimiliano Farris.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Improta, Schiattarella, Ionita; Insigne, Sau; Gaich. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Tello, Viola, Dabo, Hetemaj, Falque, Di Serio, Pastina, Lapadula. All.: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Ghersini (sez. di Genova)

Ammoniti:

AGGIORNAMENTO ORE 14.45 - I calciatori escono dal campo: poco meno di un quarto d'ora e arriverà il fischio d'inizio del match!

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 - Entrambe le squadre sono ora sul rettangolo di gioco per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - I portieri della Lazio fanno in questo momento il proprio ingresso in campo e iniziano il riscaldamento pre-gara.

AGGIORNAMENTO ORE 14.05 - Nell'immediato pre-partita di Lazio - Benevento, Manuel Lazzari è intervento ai microfoni di Lazio Style Radio: "Vogliamo regalare un'altra vittoria a Inzaghi" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Benevento, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Dopo le vittorie contro Udinese, Spezia ed Hellas Verona, davanti ai biancocelesti la squadra di Pippo Inzaghi. I giallorossi, che al contrario degli avversari, sono reduci dalla sconfitta in casa col Sassuolo. Per i capitolini, ancora senza il proprio allenatore in panchina, si tratta nell'ennesima finale da portare a casa se si vuole continuare a lottare per un piazzamento Champions. Appuntamento alle 15 all'Olimpico per il fischio d'inizio del match!

Lazio - Benevento, Lazzari: "Vogliamo regalare un'altra vittoria a Inzaghi"

