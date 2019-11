DIRETTA - Lazio - Cluj: squadre in campo per il riscaldamento

Europa League 2019/20 - 5ª giornata Gruppo E

Stadio Olimpico di Roma - Giovedì 28 novembre, ore 21:00

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye. A disp.: Guerrieri, Alia, Patric, Luiz Felipe, Falbo, Lulic, Caicedo. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Marusic, Strakosha

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun. A disp.: Fernandez, Pascanu, Deac, Susic, Golofca, Hoban, Traore. All.: Petrescu.



Indisponibili: nessuno

Squalificati: Rondon

Diffidati: Arlauskis

ARBITRO: Ali Palabıyık (TUR)

ASSISTENTI: Serkan Olguncan (TUR) e Çem Satman (TUR)

IV UOMO: Mete Kalkavan (TUR)

20.45 - PILLOLA STATISTICA: La Lazio ha ospitato solo tre volte squadre rumene in passato, mai il Cluj. La sfida più recente, sempre in Europa League, risale alla stagione 2017/18 con la Steaua Bucarest. Erano i sedicesimi di finale

20:30 - Lazio in campo per il riscaldamento, l'obiettivo è vincere per sperare di continuare il percorso in Europa League

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Leonardo Giovannetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Cluj, gara valida per la quinta giornata dei gironi di Europa League. La squadra di Inzaghi deve vincere se vuole restare in corsa, ma la qualificazione dipenderà anche dal risultato della sfida tra Cluj e Celtic il prossimo 12 dicembre.