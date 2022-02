DIRETTA - Lazio - Napoli 0-1: per Radu la prima ammonizione del match

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 27ª giornata

Domenica 27 febbraio 2022, ore 20:50

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - NAPOLI 0-1 (62' Insigne)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (71' Hysaj); Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson (65' Pedro), Immobile, Zaccagni.

A disp.: Reina, Adamonis, Acerbi, Kamenovic, Basic, Akpa Akpro, Andrè Anderson, J. Cabral, Moro, Romero.

All.: Maurizio Sarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski (57' Elmas), Insigne; Osimhen.

A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Lobotka, Ounas, Mertens, Petagna.

All.: Luciano Spalletti

Arbitro: Marco Di Bello (sez. Brindisi); Assistenti: Matteo Passeri-Alberto Tegoni; IV uomo: Francesco Cosso; V.A.R.: Davide Massa; A.V.A.R.: Fabiano Preti.

Ammoniti: 71' Radu (L)

SECONDO TEMPO

75' Zaccagni interviene su Politano, che si guadagna un buon calcio d'angolo. Lui stesso lo batte, Lucas Leiva allontana.

74' Luis Alberto in profondità per Immobile, Rrahmani recupera e chiude Di Lorenzo.

71' Radu esce dal campo, entra Hysaj.

71' Parapiglia in campo com veementi proteste da parte della squadra azzurra. Cartellino giallo nei confronti di Stefan Radu.

70' Dopo qualche secondo, la seconda rete del Napoli viene annullata dall'arbitro.

69' Raddoppio del Napoli ancora con Lorenzo Insigne. È in corso un check del Var per controllare la posizione dell'attaccante.

67' Palla profonda per Marusic, ma è troppo lunga: ci arriva Ospina che fa ripartire i suoi.

66' Napoli ancora pericoloso con Osimhen: questa volta Patric è bravo a murare.

65' Primo cambio per Sarri: esce Felipe Anderson, entra Pedro.

62' Gol del Napoli! Alla prima disattenzione, la Lazio viene punita da Insigne. Errore in fase di disimpegno di Patric, Politano che serve il compagno di squadra che mette la palla all'angolino, lì dove Strakosha non può arrivare.

62' Conclusione dal limite dell'area di rigore di Fabian Ruiz. Il tiro si perde alto sopra la traversa.

59' Batte Luis Alberto, Milinkovic s'inserisce e conclude di testa: blocca Ospina.

58' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo l'ennesimo fallo di Di Lorenzo su Zaccagni. Nessun cartellino neanche in quest'occasione.

57' Primo cambio per Spalletti: esce Zielinski, entra Elmas.

55' Ancora Lazio. La conclusione di Immobile è debole e viene bloccata da Ospina. A onor di cronaca, l'attaccante è stato sbilanciato da Koulibaly, che aveva consentito anche a Rrahmani di recuperare.

53' Fallo di Demme su Zaccagni. L'intervento è duro, ma l'arbitro non estrae alcun cartellino ai suoi danni. In campo i sanitari per accertarsi delle condizioni dell'ex Verona.

52' Occasionissima Lazio con Felipe Anderson che conclude dalla distanza e con potenza. Ospina para ma non blocca, Luis Alberto ci mette il piede ma Koulibaly recupera.

50' Politano si occupa del calcio di punizione, ma l'arbitro ferma immediatamente l'azione per un fallo in attacco subito da Immobile.

49' Viene fischiato il Radu su Di Lorenzo: calcio di punizione pericoloso, seppur da posizione defilata, in favore del Napoli.

45' Fischia l'arbitro, inizia il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Lazio - Napoli.

45'+2' Politano rimane a terra fuori dal campo, riceve le consuete cure da parte dei sanitari. Dalle immagini, è chiaro che non subisca alcun fallo, più probabile si sia fatto male da sola.

45'+1' Immobile s'invola verso la porta difesa da Ospina. Ciro viene strattonato da Koulibaly, cade a terra ma per l'arbitro non c'è nulla. Si prosegue.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 43'.

44' Provvidenziale Felipe Anderson che intercetta la palla di Insigne all'indirizzo di Zielinski!

43' Lazio continua a star vicino alla porta difesa da Ospina. La conclusione di Immobile è debole e il portiere non fa fatica a far sua la palla.

41' Altra gigantesca occasione per la Lazio con Milinkovic. Il Sergente si fa beffe di un avversario dopo l'altro in area di rigore, ma la conclusione si ferma tra le mani di Ospina.

41' Calcia Luis Alberto, che mette la palla al centro dell'area. La difesa del Napoli allontana.

40' Koulibaly e Insigne su Felipe Anderson, che cade a terra. L'arbitro opta per il calcio di punizione in favore della Lazio.

37' A terra Ciro Immobile, che ha subitro un colpo al mento da Demme. Tuttavia, niente di grave per l'attaccante, che riprende la sua prova.

37' Il tiro a giro di Insigne viene murato in modo provvidenziale ancora da Luiz Felipe.

36' Il Napoli si rende pericoloso con Insigne e poi con Mario Rui. Il suio cross viene allontanato bene di testa da Luiz Felipe.

34' Milinkovic per Radu che serve Luis Alberto. Lo spagnolo non ci arriva per un nulla, il Napoli può ripartire.

33' Si ripropone il duello Zaccagni - Di Lorenzo, con il primo che subisce una sbracciata da parte dell'avversario. Per l'arbitro non c'è nulla. Anzi, ad esser sanzionato è il pestone seguente di Zaccagni su Politano.

30' Sanitari in campo per dare le cure del caso ad Osimhen. Il nigeriano, dopo qualche secondo, si rialza ed è pronto a riprendere il match.

29' Cross di Insigne a Osimhen, Marusic anticipa ma, nello scontro col montenegrino, l'attaccante del Napoli subisce un colpo al volto.

28' Bel lancio di Milinkovic all'indirizzo di Felipe Anderson, che però non riesce ad arrivare sulla palla. Si riparte con la rimessa laterale.

27' Politano vede l'inserimento di Fabian Ruiz e lo serve, la palla sfila sul fondo.

26' Dopo un momento di altissimi ritmi e tante occasioni per la Lazio, adesso i biancocelesti, che mantengono il pallino del gioco, concedono qualcosa di più all'avversario.

23' Provvidenziale Strakosha sulla conclusione dal limite dell'area di rigore di Zielinski.

21' Occasione Lazio. Zaccagni entra in area ma si fa recuperare dalla retroguardia azzurra. Immobile anticipa e fa sua la palla: la conclusione si perde di poco alta sopra la traversa.

18' Zielinski e Insigne scambiano tra loro, Rrahmani fa sponda di testa ma la palla arriva direttamente tra i guanti di Strakosha.

17' L'attaccante del Napoli rimane qualche secondo a terra, per poi rialzarsi. Si riprende dal calcio d'angolo in favore degli ospiti.

16' Traversone di Politano e Strakosha che esce coi pugni, anticipando Osimhen.

15' L'azione prosegue. Marusic serve Felipe Anderson, che perde il momento giusto per andare alla conclusione, il Napoli recupera.

14' Immobile punta Rrahmani ed entra in area di rigore, sovrapposizione di Zaccagni e recupero della difesa del Napoli, forse "viziato" da un fallo di mano. L'arbitro non dà il calcio di rigore, e fa proseguire l'azione.

13' Felipe Anderson prova il tiro al volo, ma la palla si perde alta sopra la traversa. Lazio protagonista in questi primi dieci minuti di gioco.

10' Niente di grave per il Sergente che ha preso un colpo al volto. Il serbo esce momentaneamente dal campo in attesa di rientrarci dopo una manciata di secondi.

9' Occasione Lazio con Ciro Immobile, che stoppa di petto e scappa a Di Lorenzo. Ma la palla si perde al lato della porta. Nel corso della stessa azione, Milinkovic subisce fallo da Koulibaly.

8' Contrasto in area di rigore Zaccagni - Mario Rui, entrambi finiscono a terra. Il fallo è dell'ex Verona, riparte Ospina.

6' Palla dell'1-0 sui piedi di Luis Alberto che, praticamente a porta sguarnita, conclude al lato della porta difesa da Ospina. Lo spagnolo era stato servito magistralmente da Felipe Anderson.

5' La Lazio perde una brutta palla, Zielinski recupera e serve Osimhen. Bravo Strakosha a intervenire sulla conclusione potente dell'attaccante.

4' Potenziale occasione della Lazio con Immobile che viene servito in profondità. Ospina è bravo a leggere la traiettoria della palla e ad anticipare il bomber.

3' Ottimo intervento in chiusura di Marusic su Osimhen. Il montenegrino interviene in scivolata evitando che l'attaccante possa avvicinarsi ancor di più alla porta difesa da Strakosha.

1' Immediatamente Lazio pericolosa con Zaccagni, che serve Immobile al centro dell'area. Il controllo dell'attaccante è complicato e poco preciso, la palla va a Ospina.

1' Fischia l'arbitro Di Bello: inizia Lazio - Napoli.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Nell'immediato pre-gara Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio (QUI le sue dichiarazioni).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Napoli, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. A pochissimi giorni dall'eliminazione dall'Europa League per mano di Porto e Barcellona, le due squadre sono pronte a sfidarsi in campionato, entrambe dopo aver rimediato un punto nell'ultimo turno di campionato rispettivamente contro Udinese e Cagliari. Gli uomini di Sarri, a 43 punti in classifica, hanno recuperato terreno per i posti "europei". Dall'altra parte, la formazione guidata da Spalletti - a quota 54 - vede la vetta a +3. Fischio d'inizio alle 20.50: la Serie A ha deciso di far partire le gare di questa giornata con cinque minuti di ritardo per la situazione legata al conflitto Ucraina - Russia.

