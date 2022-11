DIRETTA - Roma - Lazio 0-1, finisce il primo tempo all'Olimpico

SERIE A TIM | 13ª giornata

Domenica 6 novembre, ore 18.00

Stadio Olimpico, Roma

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Celik, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, Cherubini, Faticanti, El Shaarawy. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Basic, Marcos Antonio, Romero, Cancellieri. All. Sarri.

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio).

Assistenti: Meli-Peretti

IV ufficiale: Colombo

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Pesaresi

PRIMO TEMPO

47' - Finisce il primo tempo allo stadio Olimpico.

45' - Due minuti di recupero.

45' - Pedro si smarca bene e tenta la conclusione, la fa sua Rui Patricio.

44' - Bella ripartenza della Lazio con Felipe Anderson che però non tenta il tiro e alla fine la difesa della Roma riesce a scampare il pericolo.

39' - Roma in avanti, Pellegrini tenta la conclusione: palla fuori.

33' - Conclusione di Pellegrini, la blocca a terra Provedel.

32' - Roma a un passo dal pareggio, la conclusione di Zaniolo, deviata, si stampa sulla traversa e esce fuori.

29' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! Errore di Ibañez che si fa scippare il pallone da Pedro che serve Felipe Anderson, il brasiliano a tu per tu infila Rui Patricio.

25' - Ottima uscita di Provedel sul calcio di punizione di Pellegrini, il portiere della Lazio respinge con i pugni.

24' - Primo giallo della gara anche per la Lazio: ammonito Lazzari per il fallo su Zalewski.

20' - Buona chance per la Lazio con Zaccagni che poi mette il pallone in area ma trova a chiudere la difesa della Roma.

19' - Ibañez tenta di servire Abraham ma il pallone è lungo e termina in fallo laterale.

16' - Il terzino biancoceleste torna in campo, intanto Sarri aveva già mandato a scaldare Hysaj.

15' - Gioco fermo: Lazzari a terra dopo il duro contrasto con Ibañez.

15' - Luis Alberto si lamenta per un tocco di mano di Smalling, Orsato la scia proseguire.

12' - Ottima chiusura di Lazzari che non si fa dribblare da Pellegrini.

9' - Calcio di punizione di Luis Alberto, una telefonata per Rui Patricio.

8' - Primo cartellino giallo, Orsato ammonisce Mancini per l'entrata dura su Zaccagni.

6' - Anche la Lazio si affaccia nell'area della Roma, Zaccagni tenta un cross ma il pallone si spegne sul fondo.

4' - Roma in avanti, altra conclusione questa volta di Zaniolo. Il sinistro termina fuori.

1' - Prima conclusione in porta per la Roma, ci prova Abraham, la fa sua Provedel.

1' - Fischio di Orsato! Inizia il derby della Capitale!

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Al termine del riscaldamento la Lazio è andata sotto la Curva Nord gremita a prendere gli applausi e la carica dai tifosi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 - Danilo Cataldi è intervenuto poco prima del fischio d'inizio della gara ai microfoni di Lazio Style Radio. (QUI per l'intervista)

AGGIORNAMENTO ORE 17.25 - Roma e Lazio sono scese sul terreno dell'Olimpico per il classico riscaldamento pre gara. Stadio gremito in ogni ordine di posto: poco più di mezz'ora al fischio d'inizio, poi sarà derby.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini, e benvenuti alla diretta scritta di Roma - Lazio, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il derby è pronto a emettere il suo verdetto: da un lato la squadra di Sarri vuole riscattare il ko con campionato contro la Salernitana e la cocente eliminazione dall'Europa League per mano del Feyenoord. Dall'altro lato la Roma di Mourinho arriva alla stracittadina reduce da due vittorie consecutive che hanno permesso ai giallorossi di salire al quarto posto in classifica. Fischio d'inizio alle ore 18.00.