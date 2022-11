Roma - Lazio, è un Olimpico da derby: la squadra si prende l'abbraccio della Nord! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora un quarto d'ora d'attesa, poi arriverà il fischio d'inizio dell'arbitro Orsato che darà il via a Roma - Lazio. Prima di concludere il riscaldamento sul campo dell'Olimpico, la squadra biancoceleste si è presa l'abbraccio della Nord. Tutti i calciatori sono corsi sotto la curva. Bandiere al vento, sciarpe al collo e cori per caricare e portare alla vittoria la Lazio. Lo stadio è sold-out, l'atmosfera è quella del derby. E prima del via, squadra e tifosi hanno stretto un patto: "Vogliamo undici leoni".

