ESCLUSIVA - Lazio, Ricardo Capanni: "Luan sogna la prima squadra e la maglia azzurra"

Due gol per stendere il Cosenza e riportare la Lazio Primavera alla vittoria. Luan Capanni si è caricato ancora una volta i biancocelesti sulle spalle, così come fatto già tante volte in questo campionato (sono 9 le marcature). Il gioiellino brasiliano, alla sua prima stagione in Italia, ha già conquistato tutti. Società, compagni, tifosi e soprattutto Inzaghi, che lo segue con attenzione per il futuro. Una soddisfazione grande anche per la sua famiglia, partita alla volta del Bel Paese per accompagnarlo in questa sua nuova avventura, ma soprattutto per papà Ricardo che non si perde una partita e lo supporta in ogni scelta. La redazione de Lalaziosiamonoi.it lo ha contattato in esclusiva per parlare con lui della stagione del talento biancoceleste: "Siamo contenti, Luan sta facendo bene il suo lavoro. Lui è felice alla Lazio. È in Italia da poco tempo ma speriamo che possa trovarsi sempre meglio e continuare a lavorare così".



Tanti i sogni che Luan ha messo nella valigia quest'estate prima di approdare in Italia: "Il suo obiettivo è quello di arrivare in prima squadra. Ha fatto già fatto qualche allenamento con i più grandi. Aspetta la sua occasione, il desiderio è che Inzaghi lo chiami ancora per lavorare con lui. La Nazionale italiana? Per lui sarebbe un sogno. I miei nonni sono italiani, e tutta la mia famiglia ha un legame molto forte con l'Italia. Luan sarebbe felicissimo se fosse possibile di giocare con l'Italia".



Poi conclude: "L'intenzione di Luan è di lavorare sempre duro per aiutare la Primavera ad essere promossa. Questa è la cosa più importante in questo momento, e poi lavorare per arrivare in prima squadra, sempre però a disposizione della Lazio. Aveva parecchie offerte quest'estate, però da quando lo ha chiamato il club, Luan ha sempre detto di voler giocare nella Lazio. Per questo ora è qua ed è molto felice".



