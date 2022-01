FORMELLO - Lazio, altra doppia: Sarri segue la difesa, Luiz Felipe si prepara

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Scivola via anche la seconda seduta della giornata (iniziata alle 15). Nessuna novità sul gruppo coinvolto nell’allenamento tecnico, ci sono gli stessi della mattina, compreso Hysaj, arrivato in Paideia intorno all’ora di pranzo per controlli strumentali. Nessun problema per il difensore, regolarmente in campo anche nel pomeriggio. Nel reparto arretrato l’unico forfait certificato è quello di Acerbi, ancora ai box per una lesione al flessore sinistro. Rimediò un secondo grado contro l’Empoli, la sua presenza è in bilico per Firenze. Nessun dubbio invece su Luiz Felipe, tornato in anticipo dal ritiro della Nazionale per colpa di un fastidio muscolare al flessore. Sta svolgendo terapie personalizzate, all’inizio della prossima settimana (probabilmente già lunedì) si rivedrà coi compagni per preparare la sfida con la Fiorentina.

FORMELLO - Altra giornata di doppia. La prima sgambata inizia intorno alle 10: riscaldamento unico, poi Sarri divide la rosa: da una parte i difensori (che segue personalmente), dall’altra i centrocampisti e gli attaccanti (tra questi anche Muriqi e Jony, due sul piede di partenza). Si lavora tatticamente sui cross dalle fasce, a livello difensivo e offensivo. Solo palestra per Felipe Anderson e Pedro, ieri pomeriggio per la prima volta in campo in questa settimana per un differenziato. Gli altri assenti sono sempre gli stessi: Acerbi, in bilico anche per la trasferta di Firenze, poi Akpa Akpro e i tre nazionali azzurri Immobile, Zaccagni e Luiz Felipe, rientrato però già 24 ore fa a Formello a causa dei fastidi muscolari accusati dopo il match con l'Atalanta. Per lui seduta di terapie, la speranza è vederlo aggregato dopo il weekend di riposo concesso dal tecnico biancoceleste (sabato e domenica liberi). Aggiunti i tre baby Primavera Bertini, Floriani Mussolini e Crespi. A differenza degli ultimi due giorni invece non si è visto Durmisi, si è fatto sotto lo Sparta Rotterdam, il danese potrebbe partire entro il 31 gennaio. La ripresa è fissata per le ore 15.