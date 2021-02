FORMELLO - Lazio, cancellata la seduta pomeridiana. Milinkovic a riposo

FORMELLO - Doveva essere una giornata di doppia, e invece è stata cancellata la sgambata pomeridiana, inizialmente in programma alle 15. Basta il primo allenamento, quello mattutino, è scattato dopo quasi un’ora di analisi video e di attivazione in palestra. Si comincia a preparare la sfida con il Cagliari. Non ci sarà Patric, squalificato per il giallo preso a Bergamo (era diffidato). Inzaghi farà esordire dal primo minuto Musacchio, regolarmente aggregato stamattina così come i calciatori rimasti a riposo ieri. Milinkovic, tra i più affaticati, è l’unico tra quelli a disposizione a prendersi un giorno in più. Il Sergente potrebbe tornare in gruppo domani, già la scorsa settimana si era gestito fino all’antivigilia. Ai box, oltre a Luiz Felipe, ci sono Strakosha (tornerà a breve da un problema al ginocchio), Cataldi e Caicedo. Il Panterone è ancora alle prese con la fascite plantare, ha saltato le ultime due gare. Le prove tattiche scatteranno nei prossimi giorni, Inzaghi ha una settimana piena per decidere la formazione di domenica. Non ci sono grossi dubbi: Musacchio per Patric potrebbe essere il solo cambio rispetto all’undici schierato in campionato con l’Atalanta.