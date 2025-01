FORMELLO - Lazio, Dele con Rovella e Guendo: le scelte anti-Roma

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Nessun rientro all’antivigilia, nessuna sorpresa di formazione. Un solo cambio rispetto all’undici schierato contro l’Atalanta, quello di Isaksen per Tchaouna a destra. Stavolta ci sarà il danese a completare il reparto offensivo con Castellanos centravanti e Zaccagni esterno sinistro. Lì davanti out Pedro (lesione al semimembranoso della coscia destra) e Noslin (infortunio alla caviglia), nella lista dei forfait figurano ancora Lazzari (fastidi muscolari) e Patric (influenza), oltre al lungodegente Vecino (ritorno a marzo) e all’assenza inaspettata di Castrovilli, stamattina non in campo con i compagni.

Manca la rifinitura di domani pomeriggio - da effettuare a porte aperte al Fersini - per tirare le somme e capire le eventuali disponibilità. Hanno svolto regolarmente la seduta Hysaj e Basic, verranno inseriti nella lista di campionato per il derby (al posto di Pedro e Vecino). Il regolamento permette cambi di giornata in giornata durante la sessione invernale di mercato. L’albanese e il croato, viste le numerose defezioni, potrebbero pure trovare spazio in corsa.

Baroni ha già deciso chi far giocare dall’inizio: nuovamente preferito Dele-Bashiru a Dia, pronto invece dalla panchina. Il nigeriano si muoverà a centrocampo con Rovella e Guendouzi, aiuterà la linea mediana con il compito di alzarsi sulla trequarti e supportare Castellanos. Movimento a elastico. In difesa la stessa linea di sabato scorso: Marusic e Tavares terzini, la coppia Gila-Romagnoli al centro a protezione di Provedel. Tra le alternative arretrate soltanto Gigot e Pellegrini (a parte il reintegrato Hysaj). Potrebbe essere convocato il Primavera Bordon, oggi aggregato alla prima squadra.

Pubblicato il 03/01