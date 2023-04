FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Milinkovic riposa, Sarri inizia le prove

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Due giorni di riposo, due allenamenti per iniziare la settimana corta. Lavoro tattico per reparti di mattina (Sarri coi difensori, Martusciello con tutti gli altri), seduta collettiva di pomeriggio. Le prove anti-Spezia iniziano senza Milinkovic e Pedro, oggi non in campo coi compagni. Non sono scattati allarmi, domani si riuniranno ai compagni. Luis Alberto, al contrario del Sergente e dell’ex Barcellona, si è riaggregato nel pomeriggio. Ci sono altre due sgambate prima della partenza, quella di domani e la rifinitura di giovedì mattina. I tempi sono ristretti.

CONFERME. L’infermeria è vuota, le scelte sono prettamente tattiche. Immobile continua a mettere allenamenti nelle gambe, venerdì guiderà nuovamente l’attacco biancoceleste, cerca il gol dopo il minutaggio contro la Juventus. A centrocampo solito ballottaggio in regia tra Cataldi e Vecino, dietro viaggia verso la conferma il reparto visto coi bianconeri: Marusic e Hysaj sulle fasce, Casale e Romagnoli al centro. Le alternative, con un solo impegno a settimana, dovranno faticare per ritrovare una maglia dall’inizio. Soprattutto se il rendimento dei titolari è questo…