FORMELLO - Lazio, la ripresa: Immobile col pallone, ma in attacco...

FORMELLO - Ripresa a ritmi blandi, in campo ci sono solo le riserve del derby. Tutti i titolari rimangono in palestra per l'allenamento di scarico che segue il giorno di totale riposo concesso da Sarri. Gruppo diviso in due, quindi: insieme all'allenatore ci sono soltanto Gila, Patric, Kamenovic, Hysaj, Radu, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Romero e Cancellieri. Domani scatterà la preparazione al match con il Monza di giovedì all'Olimpico. Scelte di formazione da prendere con una sola seduta a disposizione, la rifinitura prevista tra 24 ore. Immobile, il grande assente dell'ultimo periodo, sta proseguendo il lavoro a parte. Stamattina ha aggiunto un altro allenamento al suo protocollo riabilitativo, si procede con prudenza, il vero obiettivo in testa è la trasferta di domenica con la Juventus. Contro il Monza potrebbe essere convocato, ma il suo impiego rimane complicato.

UOMINI. Sarri pensa se confermare o meno il tridente con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Dipende dalle condizioni dello spagnolo, uscito nel secondo tempo del derby per un affaticamento al polpaccio, e anche da quelle dell'ex Verona. Occhio al polpaccio, è uscito acciaccato, è nata un po' di ansia, a breve potrebbe svolgere degli esami strumentali. Cancellieri si tiene pronto, spera in una chance al suo posto sulla destra. A centrocampo si rivedrà Milinkovic, squalificato con la Roma, il ballottaggio è tra Luis Alberto (non preoccupa il ginocchio) e Vecino. Basic èleggermente più indietro. In difesa potrebbe giocare Patric per uno tra Casale e Romagnoli. La gara con la Juve porta a riflessioni profonde sulle decisioni.