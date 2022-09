FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri senza i nazionali, Patric gestito

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Ripresa dopo due giorni di riposo. Sarri ritrova la squadra in campo senza gli 8 calciatori convocati dalle rispettive nazionali, sono Immobile, Provedel, Cancellieri, Milinkovic, Marusic, Hysaj, Gila e Vecino. Il gruppo tornerà al completo la prossima settimana tra mercoledì e giovedì. Ai box c’è Lazzari, oggi controllato al flessore in clinica Paideia. Si spera di recuperarlo per la partita con lo Spezia alla ripartenza (2 ottobre), l’ottimismo è cresciuto dopo gli accertamenti odierni. Le valutazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni. Nel pomeriggio lavoro differenziato per Patric, uscito acciaccato dalla sfida con la Cremonese. Le sue condizioni non preoccupano. Durante lo stop del campionato Sarri proverà a rimettere in forma i calciatori non al meglio, tra questi sicuramente Pedro, Zaccagni e Basic. Lo spagnolo ha sofferto con le caviglie, l’ex Verona ha stretto i denti a Cremona, aveva saltato la trasferta con il Midtjylland per un fastidio al flessore. Il croato aveva lamentato un problema al polpaccio. La pausa consente di gestire con tutta tranquillità le energie della rosa.