FORMELLO - Lazio, la ripresa senza i nazionali. Radu migliora

Due giorni di riposo alla spalle, la Lazio torna ad allenarsi in quel di Formello nel pomeriggio intorno alle 15.30. Inzaghi lavora con un gruppo ristretto di calciatori viste le assenze degli otto nazionali convocati dalle rispettive selezioni: Strakosha, Acerbi, Immobile, Berisha, Vavro, Bastos, Milinkovic e Andrè Anderson. Il tecnico biancoceleste può però contare su Luis Alberto, Correa e Luiz Felipe, rimasti a Roma e a completa disposizione del gruppo. Avranno l'occasione per ricaricare le pile dopo il tour de force che ha visto la Lazio disputare 7 partite in 21 giorni. Aggregati gli esuberi Casasola, Djavan Anderson e Durmisi, si vede in gruppo anche il difensore della Primavera Gustavo Cipriano.

GLI ASSENTI - All'appello manca Lulic, oltre agli infortunati Marusic e Radu. Da questi ultimi due arrivano però notizie confortanti. Entrambi erano fermi a causa di una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Il montenegrino svolgerà dei controlli nei prossimi giorni ma dovrebbe farcela per la trasferta di Reggio Emilia con il Sassuolo. Nella mattinata in Paideia si è visto invece il difensore romeno. I controlli hanno confermato il recupero, potrebbe rientrare in gruppo per l'inizio della prossima settimana, o anticipare di qualche ora il suo ritorno. Domani nuova seduta ancora una volta nel pomeriggio.



