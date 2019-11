Lazio, Vavro dal ritiro della Slovacchia: "Mi sento in forma per la Croazia"

Un inizio di stagione non facile per Denis Vavro con la Lazio. Il difensore slovacco paga il periodo di ambientamento e la sua non titolarità può influire nelle scelte del ct Hapal. Il dubbio in vista di Croazia - Slovacchia è sul partner di Skriniar, tra Vavro e Valjent del Maiorca. In conferenza stampa è intervenuto il biancoceleste, parlando anche del duello con il compagno: "Vedremo cosa decide l'allenatore. Se la decisione cadrà su di me, darò l'anima in campo, così come se giocherà Valjent. Martin gioca regolarmente con il Maiorca nell campionato spagnolo, ha sicuramente molto da dare alla squadra. Ci auguriamo buona fortuna a vicenda".

LA CROAZIA - Vavro ha risposto anche a una domanda che ricordava il 4-0 subito nella sfida d'andata contro la Croazia: "Questi sono ricordi molto brutti. Devo lasciarmi alle spalle le cose brutte e concentrarmi solo su ciò che è davanti a me. Faremo di tutto per vincere e avanzare in classifica. Dobbiamo stare molto attenti in difesa e non dare spazio ai croati. Mi sento in forma ed emozionato, vedremo come andrà a finire. Abbiamo il cuore e la qualità per vincere".

