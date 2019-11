Sassuolo, possibile “rinforzo” in difesa per la Lazio: ci prova Ferrari

Per un Berardi che va, un Ferrari che viene. Non si tratta di calciomercato bensì dell'infermeria del Sassuolo, che avrà l'esterno d'attacco come cliente almeno fino a dicembre (niente Lazio, dunque). Chi invece potrebbe rientrare con i biancocelesti è proprio Gian Marco Ferrari, difensore centrale che ha saltato le ultime cinque partite dei neroverdi per una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Secondo SassuoloNews.net, ci sono buone possibilità che l'ex Sampdoria recuperi in tempo per la Lazio, fornendo quindi a De Zerbi un'alternativa in più alla coppia Romagna-Marlon, che comunque si è ormai consolidata come la titolare del reparto.

