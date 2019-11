Sassuolo - Lazio, Berardi dà forfait: i tempi di recupero

Salvo recuperi miracolosi, Domenico Berardi sarà il grande assente di Sassuolo - Lazio. L'esterno neroverde ha già dovuto rinunciare alla convocazione dell'Italia a causa della lesione dell'adduttore della gamba sinistra e, come riporta Sky, per questo motivo non dovrebbe tornare prima di dicembre. Lo staff medico del Sassuolo ha ipotizzato uno stop di almeno tre settimane (20-30 giorni), condizione che costringerà Berardi a puntare la partita contro la Juventus del 1° dicembre. Niente Lazio, dunque (fischio d'inizio alle ore 15:00 di domenica 24 novembre ndr). Gli emiliando da oggi torneranno in campo per la lunga preparazione alla sfida contro i biancocelesti senza poter contare sul proprio capocannoniere.

