FORMELLO - Lazio, oggi doppia seduta: stamattina Luis Alberto...

FORMELLO - Continua la marcia di avvicinamento della Lazio alla prossima stagione. Oggi è prevista una doppia seduta per la squadra di Sarri, ancora senza Luis Alberto. Dopo l'assenza di ieri (motivata con un attacco influenzale), il centrocampista spagnolo non si è visto nemmeno stamattina sul terreno di gioco. E mentre la moglie Patricia ha pubblicato una storia su Instagram per confermare la presenza a Roma, l'ex Livepool ha fatto perdere le sue tracce. Così come ad Auronzo l'allenatore ha diviso la rosa in due: centrocampisti e attaccanti sono rimasti in palestra, mentre la difesa è scesa in campo per provare i movimenti di reparto. Nel pomeriggio, dopo le presentazioni di Romagnoli e Vecino, si invertiranno i ruoli.