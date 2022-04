FORMELLO - Lazio, Pedro ancora fermo. Sarri riflette sulla difesa

Fonte: Carlo Roscito e Daniele Rocca - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com

FORMELLO - Stessi presenti di ieri. Vuol dire Pedro di nuovo a riposo: lo spagnolo non si è allenato coi compagni per il secondo giorno di fila. Tutti gli altri sono a disposizione di Sarri, per la prima volta al lavoro con un gruppo unico, senza dividere la rosa tra chi ha affrontato il Genoa dal primo minuto e chi è entrato nel corso del secondo tempo. Prove tattiche al via per preparare il match di sabato con il Torino. Dietro Patric deve difendersi dal ritorno di Luiz Felipe: il classe 1997 era tornato due giorni prima della trasferta Marassi, le sue condizioni fisiche sono migliorate (aveva rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro in Nazionale) e per questo prova a sfilare la maglia da titolare al compagno, schierato al fianco di Acerbi contro Sassuolo e Genoa. Sono arrivate due vittorie, il tecnico quindi potrebbe decidere di non modificare il reparto. Sulle fasce, nonostante il rientro di Radu (ora stabilmente in gruppo), non sono in discussione Lazzari e Marusic. A centrocampo e in attacco non ci sono dubbi: Luis Alberto completerà il terzetto con Milinkovic e Leiva, davanti verso la conferma il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Si prova a recuperare Pedro almeno per la panchina.